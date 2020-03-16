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هل يُوجد جراد على الحدود المصرية؟

هل يُوجد جراد على الحدود المصرية؟
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي في مصر، ما تداولته بعد وسائل الإعلام؛ بانتشار الجراد على حدودها، وفي محافظة مطروح.

ووفق صحيفة (الوطن) المصرية، فقد قال عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية: إنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكة شرق محافظة مطروح؛ للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح، مكتب إدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكة.

وأضاف: أنه وبالمعاينة تبين عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة، ولم يتم مشاهدة أي وحدات، وتم سؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة، فأفادوا بعدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد.

وأكد ياسين أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود، بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد، ومنع دخولها الأراضي المصرية.

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