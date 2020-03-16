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ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 250 مصاباً.

ووفق قناة (i24news) عاد المسؤولون في الصحة الإسرائيلية إلى التوصية مجدداً، بفرض إغلاق شامل، والإعلان عن حالة طوارئ، يتم السماح خلالها بعمل قطاعات قليلة وحيوية، وذلك على خلفية التخوفات من انتشار واسع لفيروس (كورونا) المستجد، وإصابة آلاف الأشخاص بالفيروس، واحتمال وفيات بأعداد كبيرة.

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