الإعلامي الحكومي يُصدر توضيحًا حول المكان المُخصص للحجر الصحي بإحدى المدارس

الحجر الصحي باحدى مدارس القطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: إنهم يتفهمون الملاحظات، التي أبداها المواطنون على المكان، الذي تم تخصيصه لاستقبال حالات الحجر الصحي للعائدين اليوم من مصر.



وأكد معروف في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أنه "جرى تخصيص المدرسة، ولم يتم استكمال ترتيب المكان وتوفير مستلزماته، حيث تأخر تجهيزه، بسبب ما جرى من أحداث في محيطه".



وأوضح أنه تم اشغال غرف الحجر الصحي بالمعبر للمرضى وأصحاب عمليات القلب وزراعة أطفال الأنابيب وهي مجهزة بالكامل، كما سيتم استيفاء تجهيزات المكان بما يليق بأبناء شعبنا ويتناسب مع الشروط الصحية اللازمة، غدا خاصة وقد تم فتح المعبر اليوم استثناءً حتى لا تنقطع السبل بالعائدين الذين باتوا ليلتهم الماضية في العراء خلال رحلة العودة.



وأشار معروف إلى أن الحجر الصحي، هو إجراء وقائي احترازي، وشروطه ليست مثل العزل الطبي ولا يعني وجود حالات اشتباه، وقد تم أخذ عينات فحص انتقائية من العائدين، ونحن بانتظار خروج نتائجها من المختبر المركزي.