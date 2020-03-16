ارتفاع على درجات الحرارة اليوم ومنخفض جوي غدًا

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.



والأربعاء، يستمر الجو غائماً وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.



والخميس، يستمر الجو غائماً إلى غائم جزئي، وشديد البرودة، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.