تفاصيل المنخفض الجوي وحالة الطقس بفلسطين حتى نهاية الأسبوع

3- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.



4- تدني مدى الرؤيا الافقية.





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-9 13-6 10-6 بيت لحم 20-9 13-6 10-6 رام الله والبيرة 19-8 12-5 9-5 طولكرم 22-11 17-8 14-8 نابلس 21-10 14-7 11-7 قلقيلية 22-11 17-8 14-8 جنين 23-11 18-8 15-8 سلفيت 20-9 13-6 10-6 طوباس 23-11 18-8 15-8 روابي 21-10 14-7 11-7 الخليل 19-8 12-5 9-5 غزه 23-12 18-9 15-9 أريحا 26-15 22-12 19-12 خانيونس 23-12 18-9 15-9 الأغوار الشمالية 24-13 20-10 17-10 رفح 24-11 17-8 14-8



5- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ومغبراً احياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.الأربعاء: يستمر الجو غائما وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.الخميس: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 80 كم/ساعة.2- الانخفاض الحاد في درجات الحرارة