عشراوي تدين هجمات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

وأشارت في بيان لها، إلى هجوم المستوطنين على بلدة (حوارة) جنوبي مدينة نابلس، وتكسيرهم زجاج 20 مركبة، وإطلاقهم النار على المواطنين.





وأشارت إلى اقتحام المستوطنين لقرية (الجانية) غربي مدينة رام الله، واعتدائهم على رعاة الأغنام في خربة جبعيت شرقي المدينة، بالإضافة إلى هجماتهم المستمرة في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم، وغيرها من المحافظات الفلسطينية.

دانت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين للقرى والمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءهم على المواطنين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ووصفتها بـ "الهمجية".وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن هذا التصعيد المتعمد والممنهج والمدعوم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي في إطار استكمال مخطط إسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، وتمكين قبضة المستوطنين، وإطلاق يدهم لاستباحة كل ما هو فلسطيني.وختمت عشراوي بيانها "بالرغم من انشغال العالم بمكافحة فيروس (كوفيد- 19) نرى انفلات المستوطنين وإرهابهم، يتصاعد دون لجم أو حجر".