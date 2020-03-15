داخلية غزة تضع 51 مسافراً بالحجر الصحي الإجباري بمدرسة جنوب القطاع





وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إن 51 مسافراً وصلوا لقطاع لقطاع غزة عبر معبر رفح البري مساء اليوم الأحد، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً في المكان المجهز بمدرسة مرمرة شرق رفح جنوب قطاع غزة؛ وذلك كإجراء احترازي من فيروس كورونا.



وأضاف البزم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "سيتم تقديم الخدمة والرعاية اللازمة لهم طوال فترة الحجر، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعنا، وتنفيذاً للإجراءات الوقائية المتخذة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الأحد، عن وصول 51 مسافراً إلى قطاع غزة ووضعهم في الحجر الصحي، ضمن الإجراءات المتبعة لمنع ظهور فيروس (كورونا) بالقطاع.