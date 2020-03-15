الاحتلال يحقق مع المحامي زبارقة حول منشورات داعمة للمسجد الأقصى

خالد زبارقة

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المحامي خالد زبارقة من القدس، للتحقيق معه على خلفية نصرته للمسجد الأقصى المبارك، عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال زبارقة، عقب انتهاء التحقيق معه: "يريدون أن يتدخلوا في طريقة تفكرينا وفي إيماننا وفي مواقفنا الدينية والسياسية، سيبقى الأقصى رمز عزتنا، ومعنى وجودنا على هذه الأرض، لاتختبرونا، لقد حددنا خياراتنا منذ أمد بعيد"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).