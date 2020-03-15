شؤون فلسطينية

بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.. الشيوخي يشيد بأداء الحكومة بمحاصرة (كورونا)

بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.. الشيوخي يشيد بأداء الحكومة بمحاصرة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي: إن دولاً عظمى عجزت أمام فيروس (كورونا) وأن فلسطين تصدرت المشهد بكل اقتدار في مواجهة الفيروس ومحاصرة تفشيه بين صفوف شعبنا الصامدين المرابطين.

وأشاد الشيوخي في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، بنتيجة قرار الرئيس محمود عباس الحكيم بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وبأداء وبقرارات وبجهود وببرامج الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في محاصرة فيروس (كورونا) في بيت لحم وفي جميع المحافظات الفلسطينية وبقيادة جميع الأخوة المحافظين الذين ترأسوا لجان الطوارئ في محافظاتهم التي قاموا بتشكيلها في محافظاتهم وخصوصاً في بيت لحم والخليل وأريحا ونابلس وما تم تقديمه من اسناد لمحافظة بيت لحم من قبل جميع المحافظات الاخرى .

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الفلسطينية كانت الأصح والأكثر حكمة في مواجهة (كورونا) من دول كثيرة بعد الصين حتى إن محافظة بيت لحم وفلسطين قد تمكنت من محاصر (كورونا) لتصبح بيت لحم وفلسطين في المرتبة الثانية في مواجهة المرض بعد الصين وتفوقت فلسطين على معظم الدول بشهادة منظمة الصحة العالمية التي أشادت بفلسطين وإجراءات الحكومة في المواجهة وإن الحكومة الفلسطينية تعاملت بكل مسؤولية واقتدار للمواجهة ولمحاصرة المرض والفيروس والوباء بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي ومؤسساته.

وقال: لقد ظهر بشكل واضح أيضا أن الأجهزة الأمنية شكلت الدرع الحامي لشعبنا وصمام الأمان للأمن الصحي والغذائي والاقتصادي والقومي الفلسطيني وأثبتت قدرتها ومقدرتها على حماية شعبنا في حين أن الدول الأكثر تقدما عجزت أمام فيروس (كورونا).

وقدم الشيوخي التهاني لجماهير شعبنا بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف هذا اليوم مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والأمنية والوطنية والأهلية والشعبية في هذه الايام من اجل حماية المستهلك الفلسطيني من فيروس كورونا بكل اقتدار وحكمة وكفاءة عالية بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك.

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