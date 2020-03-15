نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على الزميل ياسر أبو عاذرة



وقال أبو عاذرة في إفادة لنقابة الصحفيين: إنه تعرض للاعتداء بعد إنهاء تصوير المادة الإعلامية للاحتجاج وتم سحب جواله الذي تم التصوير عليه ومنعه من التصوير رغم إعلامهم بطبيعة عمله.





وأوضح أن خمسة أفراد اعتدوا عليه بالضرب، وإن آثار الكدمات نتيجة الاعتداء ظاهرة على جسده، مؤكداً أن كل محاولاته للحصول على جواله لم تنجح في إعادة الجوال أو المادة الإعلامية.



وتابع: وإذ تستنكر نقابة الصحفيين الاعتداء على الزميل أبو عاذرة فإنها تطالب حركة حماس باعتبارها سلطة الأمر الواقع بقطاع بغزة بالتحقيق في الاعتداء والعمل على إعادة الاعتبار للزميل أبو عاذرة الذي كان يقوم بواجبه المهني ويمارس حقه الذي كفله له القانون الأساسي الفلسطيني، كما تطالبها بالعمل على إعادة كافة الأجهزة التي سحبها منه وإعادة المادة الإعلامية التي قام بتصويرها باعتبارها حق كفله القانون الأساسي للصحفيين.



وتدعو نقابة الصحفيين إلى التعامل وفق الأنظمة المعمول بها ووقف كل أشكال الاعتداء على الصحفيين الذين يعملون في ظروف في غاية الصعوبة ويبذلون جهوداً كبيرة في إعلام وتوعية المواطنين بما يجري حولهم ومواجهة الظروف الخطيرة التي يتعرض لها شعبنا.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة، على الزميل الصحفي ياسر أبو عاذرة، مسؤول قسم التصوير في وكالة (كنعان) الإخبارية خلال تغطية اعتصام نظمه أهالي حي النصر شرق رفح، احتجاجاً على إقامة مقر للحجر الصحي بالحي.