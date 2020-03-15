شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على الزميل ياسر أبو عاذرة

نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على الزميل ياسر أبو عاذرة
الصحفي ياسر أبو عاذرة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة، على الزميل الصحفي ياسر أبو عاذرة، مسؤول قسم التصوير في وكالة (كنعان) الإخبارية خلال تغطية اعتصام نظمه أهالي حي النصر شرق رفح، احتجاجاً على إقامة مقر للحجر الصحي بالحي.

وقال أبو عاذرة في إفادة لنقابة الصحفيين: إنه تعرض للاعتداء بعد إنهاء تصوير المادة الإعلامية للاحتجاج وتم سحب جواله الذي تم التصوير عليه ومنعه من التصوير رغم إعلامهم بطبيعة عمله.

وأوضح أن خمسة أفراد اعتدوا عليه بالضرب، وإن آثار الكدمات نتيجة الاعتداء ظاهرة على جسده، مؤكداً أن كل محاولاته للحصول على جواله لم تنجح في إعادة الجوال أو المادة الإعلامية.

وتابع: وإذ تستنكر نقابة الصحفيين الاعتداء على الزميل أبو عاذرة فإنها تطالب حركة حماس باعتبارها سلطة الأمر الواقع بقطاع بغزة بالتحقيق في الاعتداء والعمل على إعادة الاعتبار للزميل أبو عاذرة الذي كان يقوم بواجبه المهني ويمارس حقه الذي كفله له القانون الأساسي الفلسطيني، كما تطالبها بالعمل على إعادة كافة الأجهزة التي سحبها منه وإعادة المادة الإعلامية التي قام بتصويرها باعتبارها حق كفله القانون الأساسي للصحفيين.

وتدعو نقابة الصحفيين إلى التعامل وفق الأنظمة المعمول بها ووقف كل أشكال الاعتداء على الصحفيين الذين يعملون في ظروف في غاية الصعوبة ويبذلون جهوداً كبيرة في إعلام وتوعية المواطنين بما يجري حولهم ومواجهة الظروف الخطيرة التي يتعرض لها شعبنا.

أخبار ذات صلة

القبض على أربعة أشخاص وإغلاق 14 مقهى وصالة أفراح وأخرى رياضية بجنين

القبض على أربعة أشخاص وإغلاق 14 مقهى وصالة أفراح وأخرى رياضية بجنين

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات من منزله في القدس

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات من منزله في القدس

القبض على شخصين يشتبه بنشرهما معلومات كاذبة عن إصابات (كورونا) برام الله

القبض على شخصين يشتبه بنشرهما معلومات كاذبة عن إصابات (كورونا) برام الله

مسؤول صحي: مختبر بيت لحم لفحص عينات فيروس (كورونا) مجهز بأجهزة متطورة

مسؤول صحي: مختبر بيت لحم لفحص عينات فيروس (كورونا) مجهز بأجهزة متطورة

ترحيب بقرار سلطة النقد تأجيل تسديد القروض لأربعة أشهر

ترحيب بقرار سلطة النقد تأجيل تسديد القروض لأربعة أشهر

صورة: الأمن الفلسطيني يتضامن مع إيطاليا بطريقة خاصة

صورة: الأمن الفلسطيني يتضامن مع إيطاليا بطريقة خاصة

حجر شخصين بأحد المراكز بطولكرم لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي

حجر شخصين بأحد المراكز بطولكرم لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي

غنام: عائلات أبطال الفعل الميداني مسؤوليتنا جميعاً

غنام: عائلات أبطال الفعل الميداني مسؤوليتنا جميعاً

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على الزميل ياسر أبو عاذرة

نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على الزميل ياسر أبو عاذرة

القبض على أربعة أشخاص وإغلاق 14 مقهى وصالة أفراح وأخرى رياضية بجنين

القبض على أربعة أشخاص وإغلاق 14 مقهى وصالة أفراح وأخرى رياضية بجنين

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات من منزله في القدس

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات من منزله في القدس

القبض على شخصين يشتبه بنشرهما معلومات كاذبة عن إصابات (كورونا) برام الله

القبض على شخصين يشتبه بنشرهما معلومات كاذبة عن إصابات (كورونا) برام الله

مسؤول صحي: مختبر بيت لحم لفحص عينات فيروس (كورونا) مجهز بأجهزة متطورة

مسؤول صحي: مختبر بيت لحم لفحص عينات فيروس (كورونا) مجهز بأجهزة متطورة

ترحيب بقرار سلطة النقد تأجيل تسديد القروض لأربعة أشهر

ترحيب بقرار سلطة النقد تأجيل تسديد القروض لأربعة أشهر

حجر شخصين بأحد المراكز بطولكرم لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي

حجر شخصين بأحد المراكز بطولكرم لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي

غنام: عائلات أبطال الفعل الميداني مسؤوليتنا جميعاً

غنام: عائلات أبطال الفعل الميداني مسؤوليتنا جميعاً

منوعات

بسبب (كورونا).. إيقاف برنامج (أمريكا غوت تالنت)

بسبب (كورونا).. إيقاف برنامج (أمريكا غوت تالنت)

شاهد: والدة اصالة تحرجها: &#34;النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى&#34;..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: والدة اصالة تحرجها: "النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى"..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: &#34;كورونا كورونا منها يحمينا&#34;.. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

شاهد: "كورونا كورونا منها يحمينا".. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

الفنان السعودي محمد عبده &#34;يتحدى&#34; فيروس كورونا بمقطع فيديو

الفنان السعودي محمد عبده "يتحدى" فيروس كورونا بمقطع فيديو

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ &#34;تجربه الفلفل&#34; مع ابنها

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ "تجربه الفلفل" مع ابنها

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي&#34;لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي&#34;

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي"لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي"

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

عربي

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعراق وقرار بحظر التجول في بغداد

تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعراق وقرار بحظر التجول في بغداد

أمر بإغلاق المجمعات التجارية والمطاعم في العاصمة السعودية بسبب (كورونا)

أمر بإغلاق المجمعات التجارية والمطاعم في العاصمة السعودية بسبب (كورونا)

أول زعيم عربي يُجري فحص فيروس (كورونا)

أول زعيم عربي يُجري فحص فيروس (كورونا)

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)