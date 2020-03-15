القبض على أربعة أشخاص وإغلاق 14 مقهى وصالة أفراح وأخرى رياضية بجنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم الأحد، على أربعة أشخاص وأغلقت 14 مقهى، وصالة أفراح وأخرى رياضية، ومحل حلويات، في محافظة جنين، لعدم الالتزام بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس "كورونا".



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أن دوريات من الشرطة نظمت جولات تفقدية في مدينة جنين وريف المحافظة شملت صالات الأفراح، والصالات الرياضية، ومحال الحلويات، والمقاهي، والتجمعات الشبابية، للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد البيان أنه تم التحفظ على أربعة أشخاص بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا، إضافة لإغلاق 14 مقهى، وصالة أفراح، وصالة رياضية، ومحل حلويات.