قوات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات من منزله في القدس

ناجح بكيرات

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ناجح بكيرات، نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، تحقق مع الشيخ بكيرات في أحد مراكز التوقيف في القدس، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وحذرت شخصيات مقدسية من غدر الاحتلال، واستغلاله لوباء (كورونا) وإغلاق المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى لتمرير مخططات تهويدية في المكان.



ودعا النشطاء كافة المواطنين للزحف نحو الأقصى، والصلاة في باحاته، وعدم السماح للاحتلال بتفريغه تدريجياً.