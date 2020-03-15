القبض على شخصين يشتبه بنشرهما معلومات كاذبة عن إصابات (كورونا) برام الله

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم، على شخصين يشتبه بقيامهما بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس (كورونا) في محافظة رام الله والبيرة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد تلقي معلومات عن قيام شخصين بنشر معلومات مضللة، وغير صحيحة، وبث إشاعات عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول فيروس (كورونا)، على الفور قامت الشرطة بتوقيف المشتبه بهما لحين إحالتهما لجهات الاختصاص، استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.



وناشدت الشرطة المواطنين، بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة، ووزارة الصحة، فيما يخص هذا المرض تجنباً للفوضى لدى المواطنين.