بوتين يأمر بتشكيل مجموعة عمل حكومية لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) في روسيا

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رام الله - دنيا الوطن

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، أمراً بتشكيل مجموعة العمل التابعة لمجلس الدولة الروسي، الخاصة بمكافحة ومنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وأشار المكتب الصحفي في بيان، إلى أنه تم تعيين عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، رئيساً لهذه اللجنة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان: أنه تم "تشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة الروسي، خاصة بمكافحة انتشار عدوى فيروس (كورونا) المستجد، وتعيين سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو رئيساً لهذه المجموعة"



وأعلن المركز الروسي لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بهذا الفيروس؛ ليصل عدد المصابين في روسيا حتى الآن إلى 63 شخصاً.