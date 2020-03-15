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دولي

ارتفاع ملحوظ بحالات الإصابة بفيروس (كورونا) في إسبانيا

ارتفاع ملحوظ بحالات الإصابة بفيروس (كورونا) في إسبانيا
إصابات بكورونا
رام الله - دنيا الوطن
سجلت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في إسبانيا اليوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً.

وذكرت تقارير إخبارية، أن حالات الوفاة بالفيروس، ارتفعت في البلاد، وبلغت 288 حالة، مضيفة أن عدد المصابين في البلاد، ارتفع إلى 7753، بعد أن بلغ يوم السبت 6043 حالة فقط، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفرضت الحكومة الإسبانية، حظر التجول في البلاد لمدة 15 يوماً، ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

ويستثني حظر التجول حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل، ولن يسمح القانون، بسير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

وستدخل القيود المفروضة على التنقل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً يوم الاثنین 16 آذار/ مارس، فيما ستطبق التدابیر الأخرى، بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة. 

وسیتم خفض خدمات وسائل النقل العام براً وبحراً وجواً إلى 50% مع احتمال زيادة ذلك إلى 60% إذا تطلبت الظروف ذلك.

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