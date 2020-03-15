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شاهد: تحية عن بعد لزعماء الإمارات تفادياً لـ (كورونا)

شاهد: تحية عن بعد لزعماء الإمارات تفادياً لـ (كورونا)
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، سبل "حفظ سلامة الناس، وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس (كورونا).

وحرص الحضور، وفق مقطع فيديو، بث عبر الإنترنت، على إلقاء التحية عن بعد دون مصافحة، التزاماً بالاشتراطات الصحية التي أوصت بها الجهات الصحية، للوقاية من الفيروس.

 


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