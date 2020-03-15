تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعراق وقرار بحظر التجول في بغداد

تعقيم مناطق بالعراق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالعراق إلى 124.



وفق ما نقلت قناة (العربية)، فإنه تم فرض حظر التجوال في بغداد والنجف، اعتباراً من يوم الثلاثاء.



كما أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عن تمديد حظر التجول في محافظتي أربيل والسليمانية لثلاثة أيام أخرى بعد فرضها ليومين.



وذكر بيان عن وزارة الداخلية، أنه تقرر "تمديد فترة حظر التجول داخل أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءاً من منتصف الليل، وإيقاف التنقل بين الأقضية في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة".



وأضاف البيان: "تخويل محافظي أربيل والسليمانية سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأشار البيان، إلى أن "آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12 من منتصف الليلة، يتم بعده إغلاق كافة المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين، وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ برويزخان، وحاج عمران، وإبراهيم خليل وباشماخ، بالشروط المعلنة سلفاً".