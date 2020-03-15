رئيس جنوب إفريقيا يُعلن البلاد بحالة كارثة وطنية لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، اليوم الأحد، البلاد في حالة كارثة وطنية؛ لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



كما أغلقت جنوب أفريقيا، حدودها أمام القادمين من الدول الموبوءة، وفق ما نقلت وكالات أنباء دولية.



يأتي ذلك، في وقت أغلقت فيه دول أفريقية عديدة حدودها اليوم الأحد، وألغت رحلات الطيران، وفرضت قيوداً صارمة على الدخول وإجراءات حجر صحي لاحتواء تفشي (كورونا) المستجد، الذي ظهر في 26 من دول القارة، وتتزايد أعداد حالات الإصابة به.



وقال الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا في خطاب للأمة بثه التلفزيون "الحكومة تعلق سفر جميع الأشخاص القادمين إلى كينيا من أي دولة ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا ... فقط الكينيون، وأي أجنبي يحمل إقامة سارية، سيُسمح لهم الدخول بشرط تطبيق الحجر الصحي الذاتي".



وأضاف: أن أي شخص دخل كينيا خلال 14 يوماً مضت يتعين عليه فرض الحجر الصحي الذاتي، متابعاً أن الحظر سيبدأ العمل به خلال 48 ساعة، وسيستمر 30 يوماً.



وتابع أنه يتعين إغلاق المدارس على الفور والجامعات بحلول نهاية الأسبوع، وشجع الناس على إجراء مبادلات دون استخدام العملة للحد من مخاطر تداول أوراق نقدية ملوثة بالمرض.



وفي غرب أفريقيا، ستحظر غانا اعتباراً من يوم الثلاثاء دخول أي شخص زار دولة بها أكثر من 200 حالة إصابة خلال 14 يوماً مضت ما لم يكن مقيماً رسمياً أو من مواطني البلد، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وفي ناميبيا بجنوب القارة أغلقت المدارس لمدة شهر، بعد تأكيد حالتي إصابة بالفيروس يوم السبت.



وسجلت كينيا ثلاث حالات إصابة وإثيوبيا أربع حالات وفقاً لما أعلنت السلطات في البلدين يوم الأحد بعد يومين من ظهور أول حالة في كل من البلدين.



وأعلنت جيبوتي، التي لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة بالمرض، يوم الأحد، أنها ستعلق جميع رحلات الطيران الدولية، وألغت تنزانيا التي لم تسجل حالات كذلك، رحلات الطيران للهند وعلقت الألعاب في المدارس.



وحتى يوم الأحد، أعلنت حالات إصابة جديدة في كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر والسنغال وتوجو والكاميرون وبوركينا فاسو والكونجو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ونيجيريا وساحل العاج والجابون وغانا وغينيا والسودان وكينيا وإثيوبيا وموريتانيا ورواندا وسيشل وإسواتيني (مملكة سوازيلاند سابقا) وناميبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونجو برازافيل وغينيا الاستوائية.