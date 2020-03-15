أمر بإغلاق المجمعات التجارية والمطاعم في العاصمة السعودية بسبب (كورونا)

أمرت منطقة الرياض، اليوم الأحد، بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة، بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.



وأضافت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا) سيتم إغلاق المجمعات التجارية، وجميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم، وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".





ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، فإنه يستثنى من القرار خدمات التوصيل إلى المنازل.





رام الله - دنيا الوطن