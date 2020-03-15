ترحيب بقرار سلطة النقد تأجيل تسديد القروض لأربعة أشهر

واعتبر في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قرار سلطة النقد بالإيجابي، والذي اتخذ في الوقت المناسب مراعاة للظروف الأسثثنائية التي تمر بها فلسطين في احتواء فيروس (كورونا) وكذلك مراعاة لظروف الموظفين الصعبة، خاصة المقترضين منهم.





وقال مسلم: "هذا القرار لم يكن ليتخذ لولا الضجة الاعلامية من قبل الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك والحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الموظفين، وكذلك من قبل النشطاء والصحفيين وعلى رأسهم الزميل الصحفي والكاتب منير أبو رزق، الذي لولا منشوراته المستمرة في انتقاد دور البنوك، ومطالبته بتأجيل الأقساط لما تم ذلك".



وأضاف مسلم: أن الرسالة التي وجهها الصحفي أبو رزق لرئيس الوزراء، الذي أثار فيها الظروف التي تمر بها فلسطين وأهمية تأجيل الأقساط كان لها دور كبير في جعل هذه القضية قضية رأي عام، وحث المسؤولين على الاستجابة لها، وهو ما تم بالفعل من قبل رئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد، مشيدً بدوره في هذا المجال.



وقدم شكره لرئيس الوزراء، ولمحافظ سلطة النقد على سرعة استجابتهما في تأجيل الأقساط، والشكر موصول للصحفي أبو رزق على دوره في المطالبة المستمرة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على الموظفين المقترضين.



وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، قد أعلن جملة من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استناداً إلى قرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس (كورونا)- (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

رام الله - دنيا الوطنرحب الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض، عبد الهادي مسلم، بالقرار الذي اتخذته سلطة النقد، بتاجيل تسديد القروض الشهرية أربعة أشهر قابلة للتمديد، آملاً أن تكون إجراءات سلطة النقد سندًا ودعمًا لجهود مواجهة الأزمة في مكافحة فيروس (كورونا) في فلسطين.