صورة: الأمن الفلسطيني يتضامن مع إيطاليا بطريقة خاصة









وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصاً جراء الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء البلاد 23 ألفاً.

وأظهرت صورة متداولة لرجال أمن فلسطينيين، يحملون الأعلام الفلسطينية أمام كنيسة المهد في بيت لحم، وقد أشعلوا شموعاً كتبوا بها عبارة Forza Italia.وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصاً جراء الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء البلاد 23 ألفاً.

رام الله - دنيا الوطنعبر رجال أمن فلسطينيون على طريقتهم الخاصة، عن تضامنهم مع إيطاليا، التي يجتاحها فيروس (كورونا) المستجد، وذلك في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم.