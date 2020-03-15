شؤون فلسطينية

حجر شخصين بأحد المراكز بطولكرم لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي

حجر شخصين بأحد المراكز بطولكرم لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، عن حجر شخصين في أحد مراكز الحجر في مدينة طولكرم، لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي. 

وقال أبو بكر في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الطواقم الصحية والمؤسسة الأمنية، أحضرتهم لعدم الالتزام بالحجر في منازلهم، وهم من الذين جاءت نتيجتهم بفحص (كورونا) المستجد سلبية.

وأكد على أهمية الالتزام بقواعد الحجر، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين، منوهاً إلى أن مركز الحجر، مهيأ بظروف صحية مناسبة.

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