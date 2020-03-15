الأردن: إلقاء القبض على مواطن مصاب بفيروس (كورونا) هرب من العزل الصحي





وكان وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أعلن عن هروب مواطن أردني مصاب بفيروس (كورونا) الجديد من الحجر الصحي بمستشفى الأمير حمزة، قبل دخوله العزل الصحي.



وقال وفق موقع (الغد) الأردني، مساء الأحد: إن البحث جارٍ عن المواطن الهارب.



وكان وزير الصحة، أفاد أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المملكة ارتفع لـ 10 حالات.



رام الله - دنيا الوطنألقت قوات الأمن الأردني القبض على المصاب بفيروس (كورونا) والذي هرب من من العزل الصحي في وقت مبكر من مساء اليوم، كما نقلت قناة (العربية).