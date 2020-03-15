عاجل

  • الأمن الأردني يلقي القبض على المصاب بفيروس (كورونا) الهارب من العزل

  • المصاب بـ (كورونا) الذي هرب من العزل أردني كان قادماً من بريطانيا

عربي

الأردن: إلقاء القبض على مواطن مصاب بفيروس (كورونا) هرب من العزل الصحي

الأردن: إلقاء القبض على مواطن مصاب بفيروس (كورونا) هرب من العزل الصحي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت قوات الأمن الأردني القبض على المصاب بفيروس (كورونا) والذي هرب من من العزل الصحي في وقت مبكر من مساء اليوم، كما نقلت قناة (العربية).

وكان وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أعلن عن هروب مواطن أردني مصاب بفيروس (كورونا) الجديد من الحجر الصحي بمستشفى الأمير حمزة، قبل دخوله العزل الصحي.

وقال وفق موقع (الغد) الأردني، مساء الأحد: إن البحث جارٍ عن المواطن الهارب.

وكان وزير الصحة، أفاد أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا)  في المملكة ارتفع لـ 10 حالات.

أخبار ذات صلة

أول زعيم عربي يُجري فحص فيروس (كورونا)

أول زعيم عربي يُجري فحص فيروس (كورونا)

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رسميًا.. 6 حالات (كورونا) في الأردن

رسميًا.. 6 حالات (كورونا) في الأردن

اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

اليهود في هذه الدولة العربية يؤجلون الحج بسبب (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)

إصابة وزير عربي بفيروس (كورونا)

الأسد يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لمايو المقبل بسبب فيروس (كورونا)

الأسد يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لمايو المقبل بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

ترحيب بقرار سلطة النقد تأجيل تسديد القروض لأربعة أشهر

ترحيب بقرار سلطة النقد تأجيل تسديد القروض لأربعة أشهر

حجر شخصين بأحد المراكز بطولكرم لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي

حجر شخصين بأحد المراكز بطولكرم لعدم التزامهما بقواعد الحجر المنزلي

غنام: عائلات أبطال الفعل الميداني مسؤوليتنا جميعاً

غنام: عائلات أبطال الفعل الميداني مسؤوليتنا جميعاً

محافظ بيت لحم: الإجراءات المشددة بشأن فيروس (كورونا) ما تزال قائمة

محافظ بيت لحم: الإجراءات المشددة بشأن فيروس (كورونا) ما تزال قائمة

قوات الاحتلال تبعد مقدسية عن المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تبعد مقدسية عن المسجد الأقصى

القبض على خمسة أشخاص وإغلاق 28 مقهى وسبع صالات رياضية وأخرى للأفراح بقلقيلية

القبض على خمسة أشخاص وإغلاق 28 مقهى وسبع صالات رياضية وأخرى للأفراح بقلقيلية

التجمُّع الصحفي الديمقراطي يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة برفح

التجمُّع الصحفي الديمقراطي يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة برفح

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

منوعات

بسبب (كورونا).. إيقاف برنامج (أمريكا غوت تالنت)

بسبب (كورونا).. إيقاف برنامج (أمريكا غوت تالنت)

شاهد: والدة اصالة تحرجها: &#34;النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى&#34;..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: والدة اصالة تحرجها: "النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى"..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: &#34;كورونا كورونا منها يحمينا&#34;.. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

شاهد: "كورونا كورونا منها يحمينا".. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

الفنان السعودي محمد عبده &#34;يتحدى&#34; فيروس كورونا بمقطع فيديو

الفنان السعودي محمد عبده "يتحدى" فيروس كورونا بمقطع فيديو

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ &#34;تجربه الفلفل&#34; مع ابنها

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ "تجربه الفلفل" مع ابنها

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي&#34;لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي&#34;

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي"لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي"

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

عربي

أول زعيم عربي يُجري فحص فيروس (كورونا)

أول زعيم عربي يُجري فحص فيروس (كورونا)

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)