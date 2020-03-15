غنام: عائلات أبطال الفعل الميداني مسؤوليتنا جميعاً

رام الله - دنيا الوطنزارت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، اليوم الأحد، أسرة أحد الطواقم الطبية العاملة في مدينة بيت لحم، حيث إنه بعيد عن أسرته، التي تقطن في رام الله، نتيجة الالتزام بحالة الطوارئ، وما يتطلب ذلك من عمل مضاعف من قبل الطواقم الطبية.وحيت غنام من خلاله، كافة الطواقم الطبية والطواقم المساندة العاملة في الميدان، وخصت ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية الذين يواصلون الليل بالنهار خدمة للوطن والمواطن، تاركين أسرهم الصغيرة وراءهم.وبينت أن عائلات أبطال الفعل الميداني مسؤوليتنا جميعًا، للتأكيد على الوفاء لكل من يساهم في العمل من أجل مواطنينا في كافة المجالات.وشددت المحافظ غنام على أننا شعب التحدي، وأننا بتكاتفنا سنتعدى هذه الأزمة، وهذا الظرف الصعب بكل انتماء وحرص ومسؤولية.