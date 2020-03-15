قوات الاحتلال تُبعد مقدسية عن المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطنة المقدسية نهلة صيام، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 15 يوماً.



وأفرج عن الفتاة صيام، مساء اليوم، حيث تسلمت قرار الإبعاد مع غرامة مالية، بعد اعتقالها لعدة ساعات من أمام مصلى باب الرحمة.



وأفادت الناشطة المقدسية خديجة خويص، أن الاحتلال يبعد حالياً 12 سيدة عن المسجد الأقصى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).