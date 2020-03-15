القبض على خمسة أشخاص وإغلاق 28 مقهى وسبع صالات رياضية وأخرى للأفراح بقلقيلية





كما أغلقت الشرطة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 28 مقهى وسبع صالات رياضية وصالة أفراح في قلقيلية.



وأكدت، أنه تم التحفظ على الأشخاص الخمسة، بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية؛ لحصر انتشار الأمراض، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على خمسة أشخاص، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا).