القبض على خمسة أشخاص وإغلاق 28 مقهى وسبع صالات رياضية وأخرى للأفراح بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة، اليوم، على خمسة أشخاص، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا).
قبضت الشرطة، اليوم، على خمسة أشخاص، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا).
كما أغلقت الشرطة، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 28 مقهى وسبع صالات رياضية وصالة أفراح في قلقيلية.
وأكدت، أنه تم التحفظ على الأشخاص الخمسة، بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية؛ لحصر انتشار الأمراض، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حسب الأصول.
وأكدت، أنه تم التحفظ على الأشخاص الخمسة، بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية؛ لحصر انتشار الأمراض، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حسب الأصول.
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