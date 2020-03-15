التجمُّع الصحفي الديمقراطي يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة برفح

واعتبر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ هذا الاعتداء جريمةً جديدة، تُضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية التي هاجمت الصحفيين، الذين لهم الحق في تغطية التظاهرات، وأية فعاليات تتم في القطاع دون قيود أو ملاحقات.



ويؤكّد التجمُّع على أهمية دور الصحفيين، وعملهم كسلطةٍ رابعة لرصد الانتهاكات التي تتم بحق المواطنين، من الاحتلال أو السلطات في غزة والضفة سواء.



ويدعو التجمُّع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، لاحترام حرية العمل الصحفي، وإطلاق العنان لأقلام وكاميرات الإعلاميين في أرجاء القطاع، ومُحاسبة المعتدين بأسرع وقت، وتقديمهم للعدالة.



ويشدّد التجمُّع الصحفي الديمقراطي على أهمية الالتزام بنص المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساس، التي تؤكد على أنه "لا مساس بحرية التعبير".

رام الله - دنيا الوطندان التجمُّع الصحفي الديمقراطي، اعتداء عناصر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، على الزميل الصحفي، ياسر أبو عاذرة، مسؤول قسم التصوير في وكالة (كنعان) الإخبارية خلال تغطية اعتصام نظمه أهالي حي النصر شرق رفح جنوبي قطاع غزة، احتجاجًا على قرار تحويل مدرستين لمقرات للحجر الصحي.