إيطاليا تُعلن عن أعلى حصيلة يومية بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

كورونا - إيطاليا

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم الأحد، 368 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



كما سجلت 3590 إصابة جديدة بالفيروس، وهذه الإحصائية أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.



وبهذه الأرقام، ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل في إيطاليا إلى 1809، فيما أشارت السلطات إلى أن 369 شخصاً تماثلوا للشفاء، بينما يخضع 154 مريضاً للعلاج المكثف، كما نقل موقع (روسيا اليوم).