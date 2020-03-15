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دولي

الرئيس الإسرائيلي يُقرر تكليف غانتس بتشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي يُقرر تكليف غانتس بتشكيل الحكومة
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن الرئيس الإسرائيلي، رؤوين ريفلين، أعلن أنه سيفرض مهمة تشكيل الحكومة على زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس غداً.

يأتي ذلك، عقب توصية حزب (إسرائيل بيتنا) بقيادة أفيغدور ليبرمان، للرئيس رؤوفين ريفلين، بإسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لغانتس، ما يعني أنه حصل على توصية 61 عضواً، من أصل 120 هم أعضاء البرلمان.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أصبح لدى غانتس 61 توصية، ما يعني أن الرئيس سيكلفه هو، لا رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة.

وحظي غانتس بتوصية حزبه، (33 مقعداً)، والقائمة المشتركة (15 مقعداً)، وتحالف "غيشر- العمل- ميرتس"، باستثناء النائبة أورلي ليفي أبوكسيس (أي 6 مقاعد)، فضلاً عن حزب ليبرمان (7 مقاعد).

وبدأت المشاورات النيابية صباح اليوم الأحد، في منزل ريفلين بالقدس، على أن تستغرق يوماً واحداً، وتجرى بشكل مقلص للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قائد معسكر اليمين أو غانتس، قائد معسكر يسار الوسط، من الحصول على أغلبية 61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة في غضون عام، التي جرت في الثاني من شهر آذار/ مارس الجاري.



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