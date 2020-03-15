إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة





ويتم في المختبر الفحص المخبري للعينات المشتبه في إصابتها بفيروس "كوفيد 19" المستجد (كورونا).





والتقي الوفد الزائر مدير المختبر الدكتور عادل روقة والدكتور هاني المقيد المسؤول المباشر عن فحص العينات واللذان أكدا وبشكل قاطع جهوزية المختبر وكفاءة طواقم العمل و توفر كتات الفحص حسب تعليمات الصحة العالمية وأن المختبر المركزي بغزة سوف يزود بجهاز الفحص السريع في غضون الأسبوع الحالي.





وأكد الأطباء أن أي حالة يشتبه بها يتم الفحص لها وأنهم في عمل وطوارئ على مدار الساعة وطمأن الأطباء العاملين في المختبر أبناء شعبنا في القطاع الحبيب بأن لا إصابات في قطاع غزة.





ومن جانبه تحدث الأخ كمال راضي عن حق المواطن لان يطمئن على سلامة الإجراءات و توفر الإمكانات اللازمة لحماية الموطن موجهاً الشكر لطواقم العمل.





وأكد راضي أنه لا داعي الفزع لدى المواطنين فأي شخص يشتبه بإصابته بالفيروس يتم فحصه فوراً.



وتحدث الأخ شريف أبو وطفة عضو إقليم غرب غزة فشكر السيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتخاذه القرار الحكيم بإعلان حالة الطوارئ لما لهذا القرار من اثر إيجابي على الوقاية و الحماية من المرض وشكر الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها الدكتور محمد اشتية على التزامها وحرصها والشكر موصول للوزيرة مي الكيلة وزيرة الصحة التي تزود القطاع بكل ما يحتاج من مستلزمات.





وأكد أبو وطفة على الثناء والشكر لدور طواقم العمل الفدائين في خط الدفاع الاول ضد الفيروس موظفو ووزارة الصحة من طب مخبري و طب وتمريض و كل كادر وزارة الصحة و تحدث الاخ منذر الحايك في هذا السياق.





وأكد على الشكر القيادة الفلسطينية واستعداد الاقليم على تحمل مسؤولياته بتوصيل كل احتياجات و طلبات المختبر عبر المفوض العام احمد حلس لوزارة الصحة.





وأكد أن رسالتنا هي لطمأنة الشارع الغزي والتأكيد على جهوزية الحركة لخوض معركة التصدي للفيروس كما هو ديدننا في خوض معاركنا الوطنية و قام الوفد الزائر بجولة في المختبر استمع خلالها لشرع مفصل عن عملية الفحص المخبري و تحقق من ان الامور تسير على اكمل وجه و في الختام تمنى الوفد الزائر السلامة لابناء شعبنا عموماً و لقيادتنا الحكيمة حفظ الله فلسطين و شعب فلسطين.











رام الله - دنيا الوطنقامت قيادة إقليم غرب غزة وبالتنسيق مع المكتب الحركي الفرعي والمركزي للمهن الطبية بتنظيم زيارة ميدانية للمختبر المركزي لوزارة الصحة بقطاع غزة.