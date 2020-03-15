مباشر | لقاء مع المتحدث باسم وزارة العمل حول حالة الطوارئ

شؤون فلسطينية

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
قامت قيادة إقليم غرب غزة وبالتنسيق مع المكتب الحركي الفرعي والمركزي للمهن الطبية بتنظيم زيارة ميدانية للمختبر المركزي لوزارة الصحة بقطاع غزة.

ويتم في المختبر الفحص المخبري للعينات المشتبه في إصابتها بفيروس "كوفيد 19" المستجد (كورونا).

والتقي الوفد الزائر مدير المختبر الدكتور عادل روقة والدكتور هاني المقيد المسؤول المباشر عن فحص العينات واللذان أكدا وبشكل قاطع جهوزية المختبر وكفاءة طواقم العمل و توفر كتات الفحص حسب تعليمات الصحة العالمية وأن المختبر المركزي بغزة سوف يزود بجهاز الفحص السريع في غضون الأسبوع الحالي.

وأكد الأطباء أن أي حالة يشتبه بها يتم الفحص لها وأنهم في عمل وطوارئ على مدار الساعة وطمأن الأطباء العاملين في المختبر أبناء شعبنا في القطاع الحبيب بأن لا إصابات في قطاع غزة.

ومن جانبه تحدث الأخ كمال راضي عن حق المواطن لان يطمئن على سلامة الإجراءات و توفر الإمكانات اللازمة لحماية الموطن موجهاً الشكر لطواقم العمل.

وأكد راضي أنه لا داعي الفزع لدى المواطنين فأي شخص يشتبه بإصابته بالفيروس يتم فحصه فوراً.

وتحدث الأخ شريف أبو وطفة عضو إقليم غرب غزة فشكر السيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتخاذه القرار الحكيم بإعلان حالة الطوارئ لما لهذا القرار من اثر إيجابي على الوقاية و الحماية من المرض وشكر الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها الدكتور محمد اشتية على التزامها وحرصها والشكر موصول للوزيرة مي الكيلة وزيرة الصحة التي تزود القطاع بكل ما يحتاج من مستلزمات.

وأكد أبو وطفة على الثناء والشكر لدور طواقم العمل الفدائين في خط الدفاع الاول ضد الفيروس موظفو ووزارة الصحة من طب مخبري و طب وتمريض و كل كادر وزارة الصحة و تحدث الاخ منذر الحايك  في هذا السياق.

وأكد على الشكر القيادة الفلسطينية واستعداد الاقليم على تحمل مسؤولياته بتوصيل كل احتياجات و طلبات المختبر عبر المفوض العام احمد حلس لوزارة الصحة.

وأكد أن رسالتنا هي لطمأنة الشارع الغزي والتأكيد على جهوزية الحركة لخوض معركة التصدي للفيروس كما هو ديدننا في خوض معاركنا الوطنية و قام الوفد الزائر بجولة في المختبر استمع خلالها لشرع مفصل عن عملية الفحص المخبري و تحقق من ان الامور تسير على اكمل وجه و في الختام تمنى الوفد الزائر السلامة لابناء شعبنا عموماً و لقيادتنا الحكيمة حفظ الله فلسطين و شعب فلسطين.



أخبار ذات صلة

التجمُّع الصحفي الديمقراطي يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة برفح

التجمُّع الصحفي الديمقراطي يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة برفح

عشراوي تطالب العالم بحجر الإرهاب الإسرائيلي المتفشي

عشراوي تطالب العالم بحجر الإرهاب الإسرائيلي المتفشي

سعد يحذر من مساعي الاحتلال استكمال ضمه للضفة بظل انشغال العالم بفايروس (كورونا)

سعد يحذر من مساعي الاحتلال استكمال ضمه للضفة بظل انشغال العالم بفايروس (كورونا)

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات لـ 19 بعد استشهاد حياة صبح

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات لـ 19 بعد استشهاد حياة صبح

قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

الصحة بغزة تكشف نتائج فحوصات 33 مواطناً مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف نتائج فحوصات 33 مواطناً مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا)

فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

عشراوي تطالب العالم بحجر الإرهاب الإسرائيلي المتفشي

عشراوي تطالب العالم بحجر الإرهاب الإسرائيلي المتفشي

سعد يحذر من مساعي الاحتلال استكمال ضمه للضفة بظل انشغال العالم بفايروس (كورونا)

سعد يحذر من مساعي الاحتلال استكمال ضمه للضفة بظل انشغال العالم بفايروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

نتنياهو يخضع لفحوصات فيروس (كورونا)

نتنياهو يخضع لفحوصات فيروس (كورونا)

أبو سيف يعلن الفنان محمد بكري شخصية العام الثقافية 2020

أبو سيف يعلن الفنان محمد بكري شخصية العام الثقافية 2020

منوعات

بسبب (كورونا).. إيقاف برنامج (أمريكا غوت تالنت)

بسبب (كورونا).. إيقاف برنامج (أمريكا غوت تالنت)

شاهد: والدة اصالة تحرجها: &#34;النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى&#34;..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: والدة اصالة تحرجها: "النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى"..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: &#34;كورونا كورونا منها يحمينا&#34;.. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

شاهد: "كورونا كورونا منها يحمينا".. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

الفنان السعودي محمد عبده &#34;يتحدى&#34; فيروس كورونا بمقطع فيديو

الفنان السعودي محمد عبده "يتحدى" فيروس كورونا بمقطع فيديو

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ &#34;تجربه الفلفل&#34; مع ابنها

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ "تجربه الفلفل" مع ابنها

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي&#34;لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي&#34;

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي"لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي"

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

عربي

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رسميًا.. 6 حالات (كورونا) في الأردن

رسميًا.. 6 حالات (كورونا) في الأردن