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شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات لـ 19 بعد استشهاد حياة صبح

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات لـ 19 بعد استشهاد حياة صبح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات الذي وقع قبل عشرة أيام إلى 19 شهيداً بعد استشهاد حياة صبح.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد: "استشهاد حياة ابراهيم عبدالفتاح صبح 49 عام اليوم بمستشفى الميزان بالخليل متأثره باصابتها خلال حادث النصيرات يرتفع عدد شهداء الحادث الاليم الى 19 شهيداً".

يذكر أن حريقاً إندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الخميس قبل الماضي وأدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة. 

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