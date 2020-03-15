قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلتت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، فتى شرق يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وذكرت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل الفتى مصعب موسى شواهين (14 عاما)، أثناء رعيه الأغنام في منطقة "خلال العدرة" غرب مستوطنة (ماعون) المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.



كما استهدفت قوات الاحتلال منازل المواطنين بقنابل الغاز خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي مدينة نابلس أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة قرب حاجز حوارة بعد تقييد يديها.



ويستخدم حاجز حوارة الذي أنشأه الاحتلال عام 2000 للتضييق على المواطنين من سكان نابلس وإعاقة تنقلهم واعتقال أعداد كبيرة منهم بينهم نساء وأطفال.



