مباشر | لقاء مع المتحدث باسم وزارة العمل حول حالة الطوارئ

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلتت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، فتى شرق يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل الفتى مصعب موسى شواهين (14 عاما)، أثناء رعيه الأغنام في منطقة "خلال العدرة" غرب مستوطنة (ماعون) المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.

 كما استهدفت قوات الاحتلال منازل المواطنين بقنابل الغاز خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، كما نقل موقع (حرية نيوز).

وفي مدينة نابلس أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة قرب حاجز حوارة بعد تقييد يديها.

ويستخدم حاجز حوارة الذي أنشأه الاحتلال عام 2000 للتضييق على المواطنين من سكان نابلس وإعاقة تنقلهم واعتقال أعداد كبيرة منهم بينهم نساء وأطفال.

 

أخبار ذات صلة

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

عشراوي تطالب العالم بحجر الإرهاب الإسرائيلي المتفشي

عشراوي تطالب العالم بحجر الإرهاب الإسرائيلي المتفشي

سعد يحذر من مساعي الاحتلال استكمال ضمه للضفة بظل انشغال العالم بفايروس (كورونا)

سعد يحذر من مساعي الاحتلال استكمال ضمه للضفة بظل انشغال العالم بفايروس (كورونا)

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات لـ 19 بعد استشهاد حياة صبح

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات لـ 19 بعد استشهاد حياة صبح

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

الصحة بغزة تكشف نتائج فحوصات 33 مواطناً مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف نتائج فحوصات 33 مواطناً مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا)

فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

سلطة النقد: تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قابلة للتمديد

سلطة النقد: تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قابلة للتمديد

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

إقليم غرب غزة يتفقد المختبر المركزي لوزارة الصحة

عشراوي تطالب العالم بحجر الإرهاب الإسرائيلي المتفشي

عشراوي تطالب العالم بحجر الإرهاب الإسرائيلي المتفشي

سعد يحذر من مساعي الاحتلال استكمال ضمه للضفة بظل انشغال العالم بفايروس (كورونا)

سعد يحذر من مساعي الاحتلال استكمال ضمه للضفة بظل انشغال العالم بفايروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل فتى من الخليل وسيدة من نابلس

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

نتنياهو يخضع لفحوصات فيروس (كورونا)

نتنياهو يخضع لفحوصات فيروس (كورونا)

أبو سيف يعلن الفنان محمد بكري شخصية العام الثقافية 2020

أبو سيف يعلن الفنان محمد بكري شخصية العام الثقافية 2020

منوعات

بسبب (كورونا).. إيقاف برنامج (أمريكا غوت تالنت)

بسبب (كورونا).. إيقاف برنامج (أمريكا غوت تالنت)

شاهد: والدة اصالة تحرجها: &#34;النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى&#34;..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: والدة اصالة تحرجها: "النسوان بعد الحجر طلعوا حبالى"..وما علاقة هيفاء وهبي؟

شاهد: &#34;كورونا كورونا منها يحمينا&#34;.. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

شاهد: "كورونا كورونا منها يحمينا".. عمر كمال يغني للرئيس السيسي

الفنان السعودي محمد عبده &#34;يتحدى&#34; فيروس كورونا بمقطع فيديو

الفنان السعودي محمد عبده "يتحدى" فيروس كورونا بمقطع فيديو

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: أحمد إبراهيم يثير الجدل بكلماته عن أنغام.. هل وقع الانفصال؟

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ &#34;تجربه الفلفل&#34; مع ابنها

شاهد: نهى نبيل تقوم بـ "تجربه الفلفل" مع ابنها

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي&#34;لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي&#34;

شاهد إعلامية لبنانية تفجر مفاجأة عن زوجة قصي خولي"لم يتزوجها وتعزف بنادي ليلي"

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

أحمد علام ينتهي من تصوير كليب (معلش)

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

بعد خضوعه لعملية ثانية في المريء.. أحمد فهمي: خرجت بسلام

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

عربي

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر.. حظر العزاء وعقد القران في المساجد بسبب (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رسميًا.. 6 حالات (كورونا) في الأردن

رسميًا.. 6 حالات (كورونا) في الأردن