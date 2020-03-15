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شؤون فلسطينية

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)

محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين تقران خطة لمواجهة الآثار النفسية لـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أقرت محافظة رام الله والبيرة ونقابة الأخصائيين النفسيين في المحافظة خطة عمل مشتركة لتقديم الدعم والارشاد النفسي للمواطنين ضمن خطة المحافظة لمواجهة فايروس (كورونا).

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع نقيب الاخصائيين النفسيين في المحافظة اياد لدادوة ووفد من النقابة اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون من أجل التقليل من الأضرار النفسية المترتبة على الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في ظل حالة الطوارىء المعلنة لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا .   

وأكدت غنام على أن هذه الخطة ستساهم في توفير الدعم النفسي لأبناء شعبنا وخاصة للحالات المتضررة من فايروس كورونا، وستقدم نشاطات توعوية من أجل توفير الوقاية النفسية لشعبنا .

وأشارت إلى ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تأمين مواطينينا، لافتة إلى أن المحافظة تفتخر بحالة الانسجام والتكامل بين كافة مؤسساتها خدمة للمواطن.

من جانبه أكد لدادوة على ان النقابة شكلت فريق دعم نفسي اجتماعي مكون من مختصيين نفسيين لتقديم الخدمة لكافة المواطنين بالتعاون مع المحافظة، مشيراً إلى أن الفريق سيقدم الدعم عبر وسائل الاعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وعبر الهاتف لكل من يرغب في ذلك.

وأشار الى أن الفريق سيعمل للوصول الى المناطق البعيدة في القرى والارياف حال حدوث اي طارىء، كما سيوجه رسائل للتوعية بكيفية التعامل مع المصابين من قبل المحيطين بهم حال الاصابة، وكذلك تقديم الارشاد النفسي للمحيطين بالمرضى، مبيناً أن النقابة ستعمل مع المحافظة وكافة الشركاء بعد انتهاء الازمة لتخلص من الاثار النفسية السلبية على المجتمع، داعيا الجميع لعدم الخوف والهلع، والابتعاد عن التنمر  والسلوك العدواني تجاه المصابين أو المشتبه باصابتهم . 

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