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الصحة بغزة تكشف نتائج فحوصات 33 مواطناً مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف نتائج فحوصات 33 مواطناً مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، إجراء فحصاً مخبرياً لـ 33 شخصاً من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) الجديد، وفق ما أعلنت مساء اليوم.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد: "المختبر المركزي بوزارة الصحة اجرى 33 فحصاً مخبرياً لحالات اشتباه بالاصابة بفايروس( كوفيد19 ) خلال الايام السابقة من بين العائدين عبر معبر رفح وكانت جميع نتائج الفحص (سلبية)" 

وأضافت الوزارة: "بذلك تؤكد وزارة الصحة مجدداً خلو قطاع غزة من فايروس كورونا الجديد حتى الان بحمد الله". 



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