دولي

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل لـ 213

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل لـ 213
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 213 حالة، اليوم الأحد.

 وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفق ما نقلت القناة السابعة: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) قد ارتفع إلى 213 بعد تسجيل 13 إصابة جديدة.

وأكدت الوزارة، أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، و11 في حالة متوسطة، و178 في حالة خفيفة، وتعافى أربعة، وتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم.

وأوضحت أنه من بين 157 شخصًا مصابًا بالفيروس، هناك 5 في طريقهم إلى المستشفى، و34 يعالجون في المنزل.

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