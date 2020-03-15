فتح تستنكر الاستدعاءات بحق كوادرها في غزة

ودعت إلى التوقف عن ذلك والالتفاف حول حقوقنا وقضايانا الوطنية ولدرء كل ما من شأنه توسيع رقعة الانقسام وشتات الرأي في إطار الإجماع الوطني للتصدي للمشاريع الصهيوأمريكية التي تهدف لتصفية قضيتنا وإهدار حقوق شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة فتح - إقليم شمال غزة عن استهجانها وإدانتها لما يقوم به أجهزة الأمن بغزة من استدعاءات لقيادة الإقليم في ظل الظروف الحرجة والمعقدة التي تمر بها قضيتنا وتوجهات الحركة الاستراتيجية لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض، وكذلك ما تعانيه الإنسانية جمعاء من تهديد فيروس (كورونا) الخطير الذي انتشر عالميا لا سيما بين أوساط أبناء شعبنا وما يستدعي ذلك من تكثيف الجهود ووحدة الموقف والبرامج للوقاية من خطر الوباء .وأدانت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه التصرفات غير المبررة في هذه الظروف الصعبة والحساسة.