دولي

(مكان): غانتس يحظى بتأييد 61 عضواً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

(مكان): غانتس يحظى بتأييد 61 عضواً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
يائير لابيد وبيني غانتس وموشيه يعلون
رام الله - دنيا الوطن
نال رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس دعم 61 نائباً لدى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن أوصى رئيس (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان عليه أيضا، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الأحد إن حزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان، أوصى الرئيس رؤفين ريفلين، زعيم حزب (أزرق أبيض)، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت (القائمة المشتركة) أوصت بالإجماع أمام ريفلين بأن يكلف رئيس (أزرق أبيض)، بتشكيل الحكومة المقبلة. 

ووفق (مكان): فإن رئيس الحزب، أيمن عودة قال: إنه يفضل حكومة مركز يسار على حكومة يمينية برئاسة (الليكود). 

وفي حديث مع صحفيين، عدد عودة بعض المطالب الذي طرحها على (أزرق أبيض)، ومنها مكافحة العنف والجريمة، وإلغاء قانون "كامينيتس"، والاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها.

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