لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)

كورونا - لبنان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الحكومة بإعلان التعبئة العامة في البلاد، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) وفق ما يمليه الدستور.



وقال الرئيس اللبناني، ميشيل عون، في كلمة له نقلتها وسائل إعلام عربية: "لن أتهاون مطلقاً في سبيل تأمين الحماية اللازمة لأي مواطن ومقيم من هذا الوباء".



وأضاف: أن "كل اللبنانيين مدعوون للالتزام بالتوجيهات الطبية والتقيد بها لتأمين أقوى درجات الحماية".



ودعا الرئيس اللبنانيين اللبنانيين للالتزام الإنساني ببعضهم البعض والتقيد بالمطلوب منهم من إجراءات حماية من فيروس (كورونا).