فيديو: "الصحة" بغزة تنفذ الحجر الصحي بمعبر رفح لعدد من العائدين غير الملتزمين





وفي وقت سابق، أكدت الوزارة، أنها طالبت العائدين للقطاع عبر معبر رفح بالتوقيع على تعهد بالحجر الصحي المنزلي، وذلك لضمان وقايتهم من الإصابة بفيروس (كورونا).





وأمس السبت، أعلنت اللجنة الحكومية في غزة، إغلاق كافة المعابر بكلا الاتجاهين حتى اشعار آخر لضمان عدم تفشي فيروس كورونا وظهوره بالقطاع.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، تنفيذ الحجر الصحي بمعبر رفح جنوب القطاع لعدد من العائدين غير الملتزمين، وذلك بعد توقيعهم على تعهدات بالتزام الحجر المنزلي.