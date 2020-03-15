نتنياهو يخضع لفحوصات فيروس (كورونا)

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيان صحفي، حول خضوع نتنياهو لفحوصات روتينية بشأن فيروس (كورونا).

وقال مكتب نتنياهو: "وفقا لتعليمات نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والطوارئ, يخضع مستشارو رئيس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه لفحوصات روتينية لكشف فيروس كورونا".





هذا وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 200 حالة، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفق ما نقلت القناة السابعة: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) قد ارتفع إلى 200 بعد تسجيل 5 إصابات جديدة.

وأكدت الوزارة، أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، و11 في حالة متوسطة، و178 في حالة خفيفة، وتعافى أربعة، وتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم.

وأوضحت أنه من بين 157 شخصًا مصابًا بالفيروس، هناك 5 في طريقهم إلى المستشفى، و34 يعالجون في المنزل.