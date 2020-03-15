"حدخل بيت لحم خاوه".. اعتقال شخص نشر فيديو تحدى به إجراءات الشرطة





وأضافت: على الفور بدأت عملية البحث والتحري من قبل طواقم فرع المباحث العامة وبناءً عليه تم تحديد هوية الشخص المشتبه به بتسجيل الفيديو وتحديد مكان إقامته وهو من سكان المحافظة حيث تم إحضاره إلى مديرية الشرطة .



وتابعت الشرطة: أنه وبعد سماع أقوال المشتبه به أفاد أن الفيديو المصور يعود له وعليه تم توقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة صباح اليوم القبض على مشتبه قام بنشر فيديو مصور يتحدى به إجراءات الشرطة وحالة الطوارئ المفروضة في بيت لحموذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه على إثر انتشار فيديو مصور لأحد الأشخاص وهو يقود مركبته يبين من خلاله تحديه لإجراءات الشرطة المفروضة بإغلاق مداخل ومخارج المحافظة بأنه سوف يخرج ويدخل إلى بيت لحم (بالخاوه).