شاهد: طفل فلسطيني يحاول إقناع والدته بالتغيب عن المدرسة خوفاً من (كورونا)





وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالة الطوارئ لمدة شهر، وقد علقت المدارس والجامعات دوامها.

رام الله - دنيا الوطنلا ينفك الأطفال يذهلونك بطرق تفكيرهم، خاصة ذلك الطفل الفلسطيني الذي يحاول إقناع والدته بالتغيب عن المدرسة خوفاً على نفسه من فيروس (كورونا) المنتشر في العالم أجمع، بطريقة طريفة.تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو بشكل كبير، إعجاباً بطريقة حديث الطفل وطريقته الفريدة في إقناع والدته بالغياب حيث يتهم والدته بأنها لا تحبه وتريد أن ترسله للمدرسة كي يموت بمرض (كورونا) بينما تبقي هي في المنزل آمنة.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كوفيد 19 (كورونا) في فلسطين 38 حالة، وقد تم إجراء فحوصات لـ2361 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية، وكانت جميعها سلبية (غير مصابة)، باستثناء الحالات المذكورة.