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شؤون فلسطينية

مصرع طفل دهسًا وسط قطاع غزة

مصرع طفل دهسًا وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل مصرعه اليوم الاحد، دهسا في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بأن الطفل إبراهيم إياد أبو مسامح (5 سنوات) توفي إثر صدمه عن طريق مركبة من نوع سكودا على مفترق المغازي في المحافظة الوسطى.

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