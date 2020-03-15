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شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي تؤكد استمرارية عمل كافة دوائرها وفق خطة الطوارئ

سلطة الأراضي تؤكد استمرارية عمل كافة دوائرها وفق خطة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أوضح رئيس سلطة الأراضي، القاضي محمد غانم، خلال اجتماع طارئ، عقد اليوم، بأن كافة دوائر سلطة الأراضي (تسجيل، أملاك، مساحة) بالوطن تعمل كالمعتاد لخدمة الجمهور في إنجاز معاملاتهم في ظل خطة طوارئ، تراعى فيها مصلحة المواطن والموظف على حد سواء.

وشكر غانم خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري، الذي يهدف لوضع خطة طوارئ قصيرة المدى لعمل المؤسسة، وتقييم الحالة واستخلاص العبر، كافة الإدارات والموظفين على تكاتفهم وانتمائهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وتوجيهاته بخصوص دوام الموظفين، ووقف الإجازات الجماعية لما تقتضيه مصلحة العمل.

وأشار إلى أنه سيتم العمل بالإدارة العامة بالمساحة ودوائرها الفرعية بالحد الأدني فقط، بحيث سيتم التوقف عن استقبال المعاملات المتعلقة بالإفراز، وإعادة التقسيم، وأية معاملات أخرى يمكن تأجيلها لما بعد حالة الطوارئ على أن يترك لكل مدير دائرة تقدير الموقف في حالات الضرورة.

كما وشدد على ضرورة الإلتزام بعدم قبول استقبال مراجعات المحاميين بدوائر التسجيل، إلتزاماً بقرار نقابتهم، وسريان ذلك ابتداءً من اليوم ولغالية نهاية يوم الخميس الموافق 26-3-2020.

كما وتم خلال الإجتماع، مناقشة عدة قضايا لها علاقة بوضع برنامج مناوبات للعمل في دوائر سلكة الأراضي في كافة الوطن لضمان استمرار الخدمة، كما وتمت مناقشة وضع خطة تقضي بترتيب المراجعات للقرى والمدن، وفق جدول زمني خاص، ومن خلال الموقع الإلكتروني.



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