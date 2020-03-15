نقابة أطباء الأسنان: نسير خلف الرئيس لمواجهة (كورونا) ومنع انتشاره





وشدد ملحم، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أنه تم تشكيل خلايا أزمة في المحافظات كافة؛ للتعامل مع الأحداث الجارية، حسب المستجدات على الأرض.







فيما أكدت الدكتورة حنين قبعة، الناطق الإعلامي لمحافظة رام الله والبيرة، أنه تم تشكيل خلية أزمة تحت مظلة المحافظة، ويتم التعامل حالياً وفق خطة وسلسلة من الإجراءات، تتمشى مع الأحداث على أرض الواقع، والمستجدات أولاً بأول.



رام الله - دنيا الوطنأكد نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إسماعيل ملحم، أنهم يسيرون خلف الرئيس، ورئيس الوزراء، في التعامل مع فيروس (كورونا) وفق خطة مدروسة؛ لمنع انتشار هذا المرض ومواجهته.