شؤون فلسطينية

غنيم: سلطة المياه تتخذ مجموعة إجراءات وقائية

غنيم: سلطة المياه تتخذ مجموعة إجراءات وقائية
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية في قطاع المياه، تبعاً لخطة طوارئ الحكومة الرامية إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وتوفير كافة سبل الحماية والوقاية لأبناء شعبنا.

وبناءً عليه، قام غنيم بجولات تفقدية لكافة محطات ومضخات المياه المركزية في خمس محافظات، شملت: بيت لحم، والخليل، ونابلس، وطوباس، وجنين؛ للتأكد من سير العمل، وذلك لضمان وصول خدمة المياه إلى كافة المناطق في هذه الفترة تحديداً، بالإضافة إلى وضع خطط آنية للتعامل مع زيادة كمية المياه لمناطق محددة في حالات الطوارئ القصوى، وعليه تمت زيادة الحصة المقررة لمدينة بيت لحم بمعدل 1000كوب/يومياً خلال هذه الفترة.

كذلك أكد غنيم، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على تأمين المستلزمات الوقائية لتعقيم مرافق المياه من محطات وخزانات، وعلى أن تكون عملية التعقيم مستمرة؛ وليشمل ذلك تأمين مستلزمات وقائية ضرورية للعاملين والفنيين في محطات المياه لضمان سلامتهم وحمايتهم، كما تم اتخاذ ذات الإجراءات في محطات المياه في قطاع غزة.

وتم الإيعاز للطواقم الفنية والمختصين بالتعقيم من تقديم الدعم لهيئات وجهات محلية ورسمية مختلفة من خلال استشارات فنية للتعقيم، خاصة وأن سلطة المياه، تمتلك كوادر مختصة في هذا الجانب، حيث إنها عملية دورية لمرافق المياه، ولكن تم رفع درجة علمها في حالة الطورائ.

وأشاد غنيم بمستوى وعي المواطنين، والتزامهم وسرعة استجابتهم بالتعامل مع حالة الطوارئ، مثمناً بذلك جهد الحكومة على كافة الإجراءات الوقائية، التي يتم إصدارها تباعاً حرصاً على سلامة أبناء شعبنا، آملين أن تنتهي هذه الأزمة قريباً.

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