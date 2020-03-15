شؤون فلسطينية

عريقات: نُعبر عن تضامننا مع الصين الصديقة في مواجهة الأزمة

عريقات: نُعبر عن تضامننا مع الصين الصديقة في مواجهة الأزمة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صباح اليوم،  السفير قوة وي، السفير الصيني لدى دولة فلسطين.

وعبر عريقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، عن تضامن فلسطين مع الشعب الصيني وقيادته بمواجهة فيروس (كورونا)، موضحاً أن القيادة الصينية، ضربت مثلاً يُحتذى في سرعة محاصرة الوباء، وبناء المؤسسات الصحية في وقت قياسي، مبدياً احترامه وتقديره للشعب الصيني، الذي التزام بقرارات حكومته الفاعلة والدقيقة،  مما أدى إلى عدم تفشي (كورونا) والسيطرة عليها .

كما وأعرب عريقات عن تقديره للصين وقيادتها، التي عبرت عن استعدادها لتوفير مساعدات طبية لفلسطين؛ لمساعدة شعبنا فى مواجهة فيروس (كورونا).

و أكد الطرفان على المواقف المشتركة بين البلدين، بوجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

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