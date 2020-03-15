شؤون فلسطينية

أوقاف غزة تدعو لعدم الإطالة بالصلاة وعدم ذهاب المرضى وكبار السن إلى المساجد

أوقاف غزة تدعو لعدم الإطالة بالصلاة وعدم ذهاب المرضى وكبار السن إلى المساجد
الصلاة في المسجد العمري بغزة
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، المرضى، وكبار السن، وضعاف المناعة، والأطفال بأداء كافة الصلوات في البيوت مع أهليهم، وعدم الذهاب للمساجد، وقضاء الحاجة والوضوء في البيوت، واستخدام الحمامات العامة في أضيق حدود.

وطالبت أوقاف غزة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه بضرورة اتباع  الإجراءات الوقائية لوباء كورونا وذلك بالمباعدة بين صفوف الصلاة، من خلال ترك موضع سطر بلا مصلين، واشغال السطر الذي يليه ما أمكن ذلك، مشددةً على ضرورة إحضار كل من يرغب في أداء صلاة الجماعة بالمسجد إحضار سجادة من البيت خاصة به وتعقيمها بشكل دوري.

وأكدت على ضرورة وقف كافة الاحتفالات والمحاضرات العامة في المساجد، وتقليص الدروس في المساجد وحصرها في تعزيز الثقة بالله، وتوجيهات لمواجهة الوباء، بحيث تكون مختصرة وقصيرة.

كما وأصدرت الأوقاف تعميمًا على المحفظين وقف حلقات التحفيظ، ودورات التلاوة والتجويد، وينطبق ذلك على كل الجمعيات التي تعمل في هذا المجال، وكذلك الأئمة بعدم الإطالة في الصلاة وضرورة القنوت المختصر في الصلوات.

وأوصت الأوقاف المصلين بإطلاق حملة تعقيم يومية لمسجدهم، بتعقيم سجاد الصلاة، وكافة الأسطح التي تتم فيها الملامسة، وتقليل مدة المخالطة في أي مكان بما في ذلك المساجد، والاكتفاء بأداء الفرائض في المسجد، وأداء النوافل وتلاوة القرآن في البيت، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة إغلاق ثلاجات المياه الموجودة في المساجد.

وقالت الوزارة: إن "أنجع مواجهة لهذا الوباء هو الوقاية، والتي من أبرز صورها الحجر الصحي والعزل، وتقليل فرص الاحتكاك والتي تم ترجمتها في جملة من الإجراءات، وإن هذه الطريقة في مواجهة الوباء تنسجم من منهج الشريعة في التعامل مع الأوبئة"، منوهًة الى أنها عقدت اجتماعاً تقيمياً لواقع إجراءات الوقاية في المساجد.

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