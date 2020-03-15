فلسطينيان مُصابان بفيروس (كورونا) في دولة أوروبية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين، لدى اليونان، عن إصابة شخصين فلسطينيين (رجل وإمرأة) من المقيمين في اليونان، بفيروس (كورونا).وقالت في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وهما الآن في حالة صحية جيدة ومستقرة وفي وضع الحجر المنزلي، وقيد المتابعة الطبية.وأكدت السفارة أنها على تواصل مع المصابين للمتابعة والاطمئنان عليهما، حيث تم إعلام ذويهماً بإصابتهما.وأوضحت السفارة، أنها أجرت التعقيم اللازم لمبنى السفارة، وأنها أعلنت للمراجعين في حالة الضرورة القصوى الاتصال تلفونياً معها، نظراً لإجراءات تقييد استقبال الزوار والمراجعين خلال هذه الفترة الحرجة.