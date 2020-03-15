فتح: قرار الرئيس عباس وإجراءات الحكومة محل تقدير من شعبنا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت حركة (فتح) عن ارتياحها العميق وتقديرها العالي لقرار الرئيس محمود عباس، بإعلان حالة الطوارئ في الوقت المناسب، وإجراءات الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، الحاسمة والحكيمة والجريئة؛ لتنفيذ حالة الطوارئ، بهدف محاصرة فيروس (كورونا).



كما وعبر الناطق باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي عن تقدير الحركة لدور المحافظين وللأجهزة الأمنية قاطبة، وعلى دورهم الفاعل والمؤثر في تنفيذ حالة الطوارئ، وعلى إقدامهم البطولي في الوقوف في الصف الأول للمحافظة على سلامة الشعب.



وأكد القواسمي، أنه لولا تفهم وإدراك وتنفيذ شعبنا الفلسطيني والمجتمع المدني لقرارات الرئيس والحكومة، وتعليمات المسؤولين لما كان لهذا النجاح لهذه اللحظة أن يتم، داعياً شعبنا العظيم إلى مزيد من أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة، حتى نتمكن من عبور المرحلة بسلام للجميع.